Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha Loja Solidária da Rede Leonardo ajuda animais Neste natal, a Rede Leonardo abriu uma Loja Solidária, na rua do Jardim, em Caldas da Rainha. Nela é possível encontrar diversos artigos novos ou usados, que podem ser oferecidos neste Natal, ajudando a causa animal. 20-12-2016 | Mariana Martinho [+] Fotos A loja encontra-se na Rua do Jardim Com portas abertas desde 26 de novembro, o espaço tem artigos cujo preço pode variar entre um e 65 euros. Resultam de doações de privados e empresas locais, em que os lucros vão reverter na totalidade a favor dos animais protegidos pela Rede Leonardo.

“Quem tiver artigos de que não necessita pode entregar na Loja Solidária”, indicou Patrícia Carvalho, voluntária da Rede Leonardo.

Esta loja abriu portas no mesmo sítio pela segunda vez e tem a “intenção de angariar dinheiro necessário para podermos oferecer melhor qualidade de vida aos patudos, enquanto estão a cargo do nosso abrigo”. Os lucros poderão ajudar a pagar as despesas veterinárias dos animais protegidos, como tratamentos, esterilizações, alimentação e higiene e ainda servir para concluir as obras de construção e manutenção do espaço cedido à Rede Leonardo para instalar a sua sede, na antiga escola do 1º ciclo da Trabalhia, na freguesia de Alvorninha.

Está aberta até ao final do ano, todos os dias, consoante a disponibilidade dos voluntários, e Patrícia Carvalho sublinhou que as vendas “têm sido favoráveis mas ainda assim poderíamos vender mais”. Por isso, a voluntária apela “à generosidade das pessoas”.

“Esta é uma forma de chamarmos atenção da sociedade para a causa animal, através de um donativo ou comprando alguns artigos expostos na loja, e assim contribuindo para as despesas dos animais”, reforçou a voluntária.

Neste momento a associação tem cerca de onze voluntários e dezasseis cães no abrigo.



