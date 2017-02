Caldas / Cultura Festa nas Antas A povoação de Antas, em Carvalhal Benfeito, é palco da festa em honra de Santa Maria e São Brás, entre 2 e 5 de fevereiro. 31-01-2017 | No dia 2 e 3, pelas 15h, haverá missa. À noite, pelas 22h, atua Rodrigo & Filipa. No dia 3 a animação é assegurada pela banda Klimax. No dia 4, o baile é os Lords e no dia 5, pelas 9h15, arranca um peditório com a bandinha Unidos P’la Música. Às 15h haverá missa e depois animação com a banda. À noite atua o grupo Le Music. Ao longo da festa haverá serviço de restaurante e também serão realizados jogos tradicionais. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

