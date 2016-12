Desporto, Caldas da Rainha Caldas Rugby Clube 0 CR Évora 35 O bastante público que se deslocou ao complexo desportivo das Caldas da Rainha assistiu a uma partida de rugby mais lutada do que bem jogada. 20-12-2016 | Partida de rugby mais lutada do que bem jogada O Caldas entrou decidido a contrariar a esperada supremacia do Évora, o atual líder incontestado da “Primeirona” e que se apresentou também fortemente determinado a manter essa condição.

O jogo prometia e nos primeiros vinte minutos correspondeu a essa expectativa. Ainda que ambas equipas não tenham apresentado grande qualidade no seu jogo, fases repartidas e muita luta nas disputas no solo iam mantendo a partida viva.

Resultado no primeiro quarto: Caldas RC – 0 / CR Évora – 5.

Os eborenses foram insistindo no seu jogo de avançados e entrada rápidas dos seus 3/4 e os caldenses foram resistindo, defendendo com muita coragem. Contudo, erros técnicos e faltas sistemáticas nas disputas no solo iam comprometendo uma resposta eficaz.

Ao intervalo, Caldas RC – 0 / CR Évora – 11.

Se já na primeira parte o jogo tinha sido muito faltoso, na segunda esta característica acentuou-se e o resultado final foi Caldas RC - 0 / CR Évora - 35.

O CRC alinhou com Filipe Nobre, David Esteves, Rui Santos, Sebastião Vasconcelos, Bruno Martins, Gonçalo Sampaio, Ricardo Marques (Cap.), Cristiano Manuel, Salvador Cambournac, Tomas Lamboglia, Diogo Vasconcelos, Jonathan Nolan, Tomas Jacinto, Pedro Madaleno, Gonçalo Silva, João Vicente, Gustavo Moura, António Mil-Homens, Filipe Gil, Leonardo Ferreira, João Leitão; Treinador: Patricio Lamboglia; Fisioterapeuta: João Raimundo/Physioclem; Diretor Equipa: Adelino Jacinto.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub