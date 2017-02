Desporto Da Escola Académica para o Benfica O jovem atleta Dinis Telehovschi, de nove anos, representou a Escola Académica de Futebol (EAF), das Caldas da Rainha, na presente época, no escalão de Benjamins A. Após vários treinos de observação nos dois clubes de referência de Lisboa (S.L. Benfica e Sporting C.P.), acabou por se transferir no início do mês de janeiro para o Benfica. 31-01-2017 | Diniz com Gonçalo Guedes, antes da saída deste para o Paris Saint Germain Dinis iniciou a sua prática desportiva no futebol ainda em tenra idade de petiz, na EAF, tendo passado por diversos escalões de formação do clube.

Para o atleta alcançar um dos clubes mais importantes no panorama nacional e internacional na formação de jovens jogadores, muito contribuiu o trabalho que desenvolveu nos anos que representou a EAF. Segundo os pais, o sentimento de orgulho é enorme, não só no seu filho como nos professores da EAF que ajudaram Dinis a evoluir.

O jogador confessou que se sente “muito feliz”. Neste momento realiza por semana dois treinos com a sua equipa de Benjamins A na EAF e um em Lisboa, jogando aos fins de semana pelo S. L. Benfica. Nas semanas que treinou no seu novo clube, teve a oportunidade de contatar com jogadores da equipa principal.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub