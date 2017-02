Peniche Criado grupo consultivo para refletir sobre o futuro da Fortaleza de Peniche O ministro da Cultura convidou algumas personalidades e especialistas para uma reflexão sobre o futuro da Fortaleza de Peniche. O Grupo Consultivo será presidido pela diretora-geral do património cultural e terá a primeira reunião a 31 de janeiro. No prazo de três meses, deverá apresentar uma proposta sobre os usos possíveis para a Fortaleza. 01-02-2017 | Como critérios orientadores desta missão, define-se que a proposta terá de respeitar a história do monumento, desde a fundação, compatibilizando as funções do espaço com a preservação da memória da sua história recente enquanto símbolo da luta pela democracia, garantindo a sua fruição pública e com a necessária viabilidade económica.

Fazem parte deste grupo consultivo a diretora-geral do património cultural, Paula Silva, o chefe de gabinete do ministro da cultura, Jorge Leonardo, o adjunto do ministro da cultura, Hernâni Loureiro, o representante da secretaria de estado do turismo, Inês Sequeira, e o presidente da Câmara Municipal de Peniche, António José Correia.

Foram nomeadas algumas personalidades pelo Ministro da Cultura, como Adelaide Pereira Alves, Alfredo Caldeira, Gaspar Barreira e José Pedro Soares. Pela Câmara Municipal de Peniche foi nomeado João Bonifácio Serra.

Para o PCP, a constituição de um Grupo Consultivo para a Fortaleza de Peniche “é um passo positivo - na sequência da retirada da Fortaleza de Peniche do programa Revive com o abandono do projeto que lhe estava associado – no caminho para a recuperação, requalificação e valorização da Fortaleza de Peniche como monumento estratégico para a afirmação e valorização da luta de resistência contra o fascismo, pela liberdade e a democracia”.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub