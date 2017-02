Desporto Associação Peão Cavalgante/Arneirense no Nacional de Semirrápidas 31-01-2017 | Equipa caldense ficou em 38º No dia 28 de janeiro realizou-se na Marinha Grande o Campeonato Nacional de Semirrápidas de Equipas em xadrez, tendo a Associação Peão Cavalgante/Arneirense, das Caldas da Rainha, apresentado uma equipa constituída por Fernando Oliveira (1º Tabuleiro), Tomás Oliveira (2º Tabuleiro), Eurico Fonseca (Sub16 - 3º Tabuleiro) e Raquel Vinagre (4º Tabuleiro).

A equipa caldense ficou em 38º lugar com três vitórias, dois empates e três derrotas, entre 79 equipas.

