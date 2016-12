Óbidos “O Castelo” é o primeiro livro da Cidade Criativa da Literatura Foi distribuído na semana passada pelos mais de 230 alunos do pré-escolar e mais de 400 alunos do primeiro ciclo das Escolas d’Óbidos o primeiro livro com edição da Óbidos Cidade Criativa da Literatura, galardão atribuído pela Unesco, há um ano, a Óbidos. O livro chama-se “O Castelo” e foi realizado pelos alunos de Óbidos, sendo um projeto da Óbidos Vila Literária e Escolas D'Óbidos. 20-12-2016 | Livro realizado pelos alunos de Óbidos As crianças “foram convidadas a contar a história do castelo de Óbidos”, afirma a vereadora da Educação, Celeste Afonso, sublinhando que “cada criança contou esta história à sua maneira”.

O livro “tem ilustração, com possibilidade de ser colorido, e com duas ou três falas muito genéricas, que apenas pretendem marcar o ritmo de uma história”. “O ideal será que a criança o complete, pois o livro tem também algumas páginas em branco, sendo um livro que acabará por ser sempre personalizado, porque terá a história que cada criança queira que ele tenha”.

Os livros estão à venda.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub