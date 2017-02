Caldas / Sociedade Caldas da Rainha homenageia professores Nas Caldas da Rainha comemora-se no próximo dia 3, pelas 18h30, no Centro Cultural e de Congressos (CCC) o Dia do Professor, um evento anual promovido pela Câmara Municipal e que presta homenagem aos professores que se aposentam no ano anterior. 31-01-2017 | Além desta distinção, a comemoração sublinha ainda a importância do trabalho desenvolvido pela comunidade docente e exalta o papel da educação.

Este ano serão homenageadas as docentes Isabel Maria de Sousa e Silva (Agrupamento de Escolas Raul Proença) e Graciete de Almeida Querido (Agrupamento de Escolas D. João II).

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub