Caldas / Economia, Caldas da Rainha Organização do Street Food Na edição 1285 de 14 de dezembro, no artigo "Negócio sobre rodas levou milhares de pessoas à Avenida 1º de maio para comer e beber". 20-12-2016 | Foi referido que esta iniciativa contou com a organização conjunta da Câmara Municipal das Caldas da Rainha e da Associação de Street Food Portugal, quando na verdade foi promovida pela Associação Empresarial das Caldas da Rainha, Óbidos e Oeste, Município das Caldas da Rainha e Maria João Botas, detentora da marca Miss Vinagretta.

