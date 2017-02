Desporto Evento internacional de futebol de praia na Nazaré A praia da Nazaré vai ser o palco da Euro Winners Cup 2017, evento desportivo que se realizará entre 24 de maio a 4 de junho. 31-01-2017 | O acordo foi assinado, na semana passada, pelo presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, pelo vice-presidente executivo da Beach Soccer Worldwide (BSWW), Joan Cusco, e pelo vice-presidente adjunto da BSWW, Gabino Renales.

A competir pelo título de campeão da Europa estarão os melhores clubes europeus, com equipas masculinos e femininas.

"Acolher o maior evento internacional de futebol de praia é uma grande satisfação, numa modalidade em que temos forte tradição, nomeadamente na formação de jogadores, que têm sido chamados para defender as cores da seleção nacional. Será, sem dúvida, um grande evento, e que, ao mesmo tempo irá contribuir para a promoção da Nazaré e dinamizar a economia da região”, manifestou Walter Chicharro.

