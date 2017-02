Caldas / Economia Agência online sedeada nas Caldas disparou vendas para S. Tomé e príncipe “GoSTPTravel” é como se designa a nova agência de viagens online (www.gostptravel.com) sedeada nas Caldas da Rainha e que oferece experiências exclusivas de turismo. 31-01-2017 | Marlene Sousa Elsa Garrido abriu a agência de viagens online GoSTPTravel A experiência na área turística e o conhecimento de lugares paradisíacos aliados a passeios históricos, ecológicos, gastronómicos e aventuras, impulsionou Elsa Garrido, natural de São Tomé e Príncipe, a criar uma empresa que oferece pacotes temáticos para vários países.

Especializada em viagens personalizadas e de grupos a GoSTPTravel “planeia, cria pacotes e roteiros de acordo com a vontade e o bolso dos clientes”. Segundo a responsável, a empresa pretende fidelizar uma carteira de clientes variada formada por famílias, organizações, mochileiros, estudiosos, curiosos e exploradores espalhados pelos diversos caminhos de Portugal e no Mundo.

Quem melhor que uma são-tomense para vender o país no continente africano localizado no Golfo da Guiné, composto por duas ilhas principais (Ilha de São Tomé e Ilha do Príncipe) e várias ilhotas. A GoSTPTravel tem como objetivo “criar uma grande rede de oferta organizada e integrada de todo o turismo de S. Tomé e Príncipe, levando ao país africano mais turistas” com especial ênfase nas praias paradisíacas, gastronomia e eco turismo. “Tenho oportunidade de explicar e dar boas dicas a quem pretende viajar para S. Tomé e Príncipe, um país seguro e ótimo para aliviar o stress”, disse a responsável, acrescentando que “o melhor perigo de S. Tomé e Príncipe é a queda de um coco”.

Elsa Garrido abriu a agência de viagens há cerca de dois meses. Depois das imagens paradisíacas de São Tomé e Príncipe que passaram na novela da SIC “Amor Maior”, as viagens para este continente africano “dispararam”. “Fiquei surpreendida com a procura para este destino depois das cenas da novela terem passado na televisão”, disse a responsável.

O Brasil, Cabo Verde, entre outros países e cruzeiros são também mercados que esta agência de viagens tem vendido.

Elsa Garrido já foi jornalista em São Tomé e Príncipe e depois foi para França, onde tirou a licenciatura em Comunicação e Marketing com especialização em negociação empresarial. No país francês trabalhou numa operadora turística especializada em viagens de grupo para empresas. Entretanto mudou-se para as Caldas da Rainha, onde vive há três anos. Também lidera a ONG Terra Verde – São Tomé e Príncipe, com sede em França.

Prestar um serviço completo de pré e pós-venda de viagens com um atendimento diferenciado e personalizado é o objetivo da “GoSTPTravel”, que é especializada em viagens de grupo. “Uma viagem para um grupo exige uma maior organização e uma coordenação com as equipas que por exemplo e estão em São Tomé”, apontou.

Como já viveu em França tem vários clientes franceses. “A Alliance Française de São Tomé e Príncipe contatou-me porque quer uma excursão para Portugal e França”, revelou, adiantando que “o meu objetivo não é só fazer saídas de Portugal, é também trazer turistas ao país, nomeadamente à região Oeste”. Para este grupo pretende organizar uma visita à Rota da Vinha e do Vinho do Oeste.

Elsa Garrido, que faz parte do Rotary Club das Caldas da Rainha, está a organizar a viagem de um grupo de 50 rotários para São Tomé e Príncipe.

Para a abertura da Agência de Viagens online, a responsável fez um investimento de cerca de seis mil euros. A plataforma oferece preços competitivos que estão sempre em atualização, bem como disponibilidades para contacto direto. Tem diversos parceiros.

No futuro gostava de abrir uma agência de viagens física no concelho das Caldas.

