Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha Palestra espírita Na próxima sexta-feira, às 21h, no Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha, no Bairro das Morenas, decorrerá uma palestra espírita alusiva ao tema "Espiritismo: um projeto de vida, para a Vida". 20-12-2016 | As entradas são livres e gratuitas. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub