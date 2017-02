Óbidos Ricardo Araújo Pereira fala de liberdade de expressão O Ciclo Liberdades, uma parceria entre a Óbidos Vila Literária e a tinta da China, que começou com a presença de Luaty Beirão, a 11 de dezembro, continua agora com Ricardo Araújo Pereira, no dia 11 de fevereiro, às 16h00, na Livraria da Adega. A entrada é livre. 01-02-2017 | Ciclo de Liberdades contará com Ricardo Araújo Pereira O conhecido humorista português vai falar sobre liberdade de expressão, um tema que, de resto, é muito comentado pelo próprio em diversos textos seus, assim como nos programas de televisão em que participa.

