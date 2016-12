Desporto, Caldas da Rainha Treinador italiano junta 400 patinadores nas Gaeiras Decorre entre 20 e 22 de dezembro, no Pavilhão do Complexo Escolar do Alvito, nas Gaeiras, um estágio distrital de patinagem artística, com o treinador italiano Andrea Aracu. Esta é uma ação organizada pela Associação de Patinagem de Leiria e pela Associação Josefa D`Óbidos. 20-12-2016 | Andrea Aracu orienta estágio Ao todo, estarão presentes cerca de 400 atletas, com idades entre os 6 e os 18 anos. Haverá também aulas de preparação física com Daniel Santiago, da seleção nacional da modalidade.

Esta iniciativa tem como objetivo melhorar a qualidade técnica dos participantes, tendo como professor um dos melhores patinadores do Mundo. Andrea Aracu foi campeão europeu e arrecadou várias medalhas de bronze no Campeonato do Mundo.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub