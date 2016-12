Desporto, Caldas da Rainha Badminton - 3º Zonal Não Sénior Realizou-se no passado sábado, no Centro de Alto Rendimento de Badminton das Caldas da Rainha, o 3º Zonal Não Sénior da corrente época desportiva. 20-12-2016 | Equipa do MVD O MVD participou com dezoito atletas: Matias Rosa e Francisco Daniel em Sub-11; Madalena Fortunato e Tomás Sacramento em sub-13; João Brito, Margarida Botelho, Carolina Miranda e Luís Ventura em sub-15; Catarina Lopes, Filipa Lopes, Rafael Chaves, Catarina Marques, Sara Teixeira, Rodrigo Luís, Diogo Francisco e Pedro Martins em Sub-17; Guilherme Ferreira e Afonso Costa em Sub-19.

Seis primeiros, seis segundos e seis terceiros lugares, foi a prestação dos jovens atletas do MVD neste zonal: nos Sub13 em Singular Homem, Tomás Sacramento 1º lugar; Singular Senhora, Madalena Fortunato 2º lugar; Par Homem, Francisco Daniel/Matias Rosa 3º lugar; Par Senhora, Madalena Fortunato/Lara Santos (CBL) 1º lugar; Par Misto, Tomás Sacramento/Madalena Fortunato 1º lugar. Nos Sub15 em Singular Senhora, Margarida Botelho 3º lugar; Par Homem, João Brito/Luís Ventura 3º lugar; Par Senhora, Margarida Botelho/Carolina Silva (CSM) 1º lugar; Par Misto João Brito/Carolina Miranda 3º lugar. Nos Sub17 em Singular Senhora, Filipa Lopes 2º lugar e Catarina Marques 3º lugar; Par Homem, Diogo Francisco/ Pedro Martins 3º lugar; Par Senhora, Catarina Marques / Filipa Lopes 1º lugar e Catarina Lopes/Filipa Rocha (CSM) 2º lugar; Par Misto, Catarina Marques/João Fernandes (AAC) 2º lugar e Pedro Martins/Filipa Lopes 3º lugar. Por fim nos Sub19, Singular Homem, Guilherme Ferreira 2º lugar; Par Homem, Afonso Costa/David Encarnação (CSM) 2º lugar; Par Misto, Guilherme Ferreira/Mariana Antunes (AAC) 1º lugar.

