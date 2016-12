Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha Criador caldense com melhor galo e melhor galinha de raça portuguesa Um criador das Caldas da Rainha ganhou os prémios de melhor galo e melhor galinha de raça portuguesa na Avisan – Exposição Nacional de Aves e Animais de Companhia, Equipamentos e Acessórios, que decorreu entre 1 e 4 de dezembro no Centro Nacional de Exposições, em Santarém. 20-12-2016 | Francisco Gomes [+] Fotos Bruno Jesus O concurso teve lugar no âmbito da VI Expo-ALCAC (Associação Lusa de Criadores de Aves de Capoeira), a maior exposição de galinhas ornamentais e aves de capoeira em território nacional.

Entre centenas de aves expostas, os prémios distinguiram um galo de pedrês portuguesa de pescoço careca e uma galinha de pedrês portuguesa vestida, do caldense Bruno Jesus, residente em Casais de Santa Helena, freguesia de A-dos-Francos, que preserva e melhora a galinha de raça autóctone pedrês portuguesa, que se encontra em vias de extinção.



Francisco Gomes

