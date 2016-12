Bombarral Eleições nos bombeiros dos Bombarral A assembleia geral da associação humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral reúne em sessão ordinária no dia 26 de dezembro, pelas 21h00, no quartel. 20-12-2016 | Da ordem de trabalhos consta apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2017, da proposta da direção relativa a aceitação de doação com encargo, de um prédio urbano na vila e de arrendamento de outro imóvel.

Proceder-se-á à eleição dos órgãos sociais da associação para o triénio 2017/2019.

