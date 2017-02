Ocorrências PSP sensibiliza crianças da Nazaré para a paz Assinalou-se na passada segunda-feira o Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas. O dia foi instituído em 1964 com o objetivo de alertar alunos, pais, professores e toda a sociedade para valores como o respeito, a cooperação, a solidariedade, a não violência e a paz. 01-02-2017 | Iniciativa no Centro Escolar da Nazaré A esquadra da PSP da Nazaré associou-se à celebração deste dia com uma iniciativa de sensibilização sobre a importância da data e do seu significado, que realizou junto das crianças que frequentam o Centro Escolar da Nazaré.

Ao longo desta semana, segundo o comandante da esquadra da PSP, António Caroça, “irão decorrer outras ações no agrupamento de escolas da Nazaré”, sobre a data e sobre o Programa “Escola Segura”.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub