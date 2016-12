Regional Centros de Saúde com atendimento complementar alargado Considerando o período de plano de contingência de inverno e a concessão de tolerância de ponto concedida para dia 26 de dezembro, o Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte irá manter os seus locais de atendimento complementar abertos, com um horário mais alargado. 20-12-2016 | Assim, na próxima segunda-feira, o atendimento complementar terá o seguinte horário: Caldas da Rainha estará aberto da 9h00 às 14h00, na sede do Centro de Saúde de Caldas da Rainha; Bombarral das 15h00 às 20h00 na sede do Centro de Saúde do Bombarral; Nazaré das 14h00 às 24h00 na Confraria da Nazaré.

Antes de recorrer ao serviço de urgência do Hospital, deve-se ligar para a saúde 24 ou dirigir-se a um atendimento complementar ou à respetiva unidade de saúde.

