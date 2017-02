Óbidos Inaugurada ecopista que liga a vila de Gaeiras ao Alvito Foi inaugurada no passado dia 29 a Ecopista Gaeiras/Alvito, no âmbito das celebrações do Feriado Municipal de Óbidos. Trata-se de uma infraestrutura desportiva, numa extensão de 1500 metros, que liga o centro da vila de Gaeiras até ao Complexo Escolar do Alvito. 01-02-2017 | Ecopista tem extensão de 1500 metros A obra teve um custo de 100 mil euros, suportado pelo Município de Óbidos, através de um protocolo assinado com a Junta de Freguesia de Gaeiras.

Para o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto Marques, “esta é mais uma obra, entre outras, que procura responder a um sistema de mobilidade livre de emissões de carbono no nosso concelho”.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Gaeiras, Luís Ribeiro, “com esta obra, pretendeu-se criar um espaço de lazer, para caminhadas e passeios de bicicleta, fácil de percorrer, pois não tem subidas significativas, e tem um pavimento firme e confortável”. “O percurso permite agora passar junto ao Centro de Saúde, campo de futebol e do Complexo Escolar do Alvito”, adiantou o autarca.

Durante o trajeto, próximo do Centro de Saúde, existe uma área com equipamentos de manutenção física, cuja obra foi da Junta de Freguesia de Gaeiras.

No dia da abertura realizou-se uma caminhada com concentração na sede da Associação Jovens Voluntários de Gaeiras.

