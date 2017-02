Desporto Festival de Patinagem Artística "Desporto é Vida" No dia 22 de janeiro teve lugar no Pavilhão da Mata, nas Caldas da Rainha, o festival de patinagem "Desporto é Vida", do Hóquei Clube das Caldas. 31-01-2017 | Atletas do Hóquei Clube das Caldas O evento iniciou-se com o desfile de todos os clubes convidados, contando com a presença do vice presidente da Federação de Patinagem, José Pires, do vereador do Desporto, Alberto Pereira, e da vice-presidente da secção, Alice Silva.

Durante cerca de três horas, o Pavilhão da Mata encheu-se de luz e de brilho com atuação de 19 esquemas de patinagem artística e uma de Tang Soo Do.

O campeão distrital de iniciados masculino João Henriques e a campeã distrital infantil feminino Sofia Santos, estiveram também presentes com os esquemas que os levaram ao pódio.

A secção de patinagem fez-se representar por 54 atletas. Ana Rita Pires, treinadora do clube, efetuou uma atuação a solo.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub