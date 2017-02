Óbidos Cavaleiros da Torre fazem venda de garagem Os Cavaleiros da Torre, equipa de combate medieval da região Oeste, vão levar a cabo uma venda de garagem para angariação de fundos, no próximo dia 12, a partir das 13 horas, na Praça Dr. Azeredo Perdigão, em Amoreira - Óbidos. 01-02-2017 | Equipa de combate medieval pretende angariar verbas Velharias, livros, vestuário e brinquedos são alguns dos artigos que os visitantes poderão encontrar a preços convidativos e as verbas angariadas com a sua venda destinam-se a apoiar esta equipa desportiva nas suas deslocações em competições. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

