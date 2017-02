Bombarral JSD do Bombarral quer participar na vida autárquica "+ JSD + Bombarral" foi o mote do jantar que assinalou o primeiro ano de mandato de Ricardo Venâncio e da sua equipa à frente da Juventude Social-Democrata do Bombarral, realizado no passado dia 21, na sede do Círculo de Cultura Musical Bombarralense, com a presença da vice-presidente do PSD, Teresa Morais. 31-01-2017 | Francisco Gomes Ricardo Venâncio, Teresa Morais, os participantes na festa, Renato Guardado e Margarida Balseiro Lopes “No último ano, entre as dezenas de reuniões que fizemos, as atividades de cariz concelhio e distrital em que participámos e os milhares de quilómetros que fizemos pelo distrito, pensámos o Bombarral. Apresentámos em sessão de Câmara Municipal do Bombarral uma proposta de Orçamento Participativo (e respetivo regulamento) com vista a chamar a população a participar na gestão dos destinos do concelho, apresentámos ao sr. presidente da Câmara Municipal a criação da Marca Bombarral (e respetivo regulamento) para estimular a economia e o emprego local, e a criação do Conselho Municipal da Juventude para que os jovens de diferentes associações possam participar nas decisões políticas do concelho”, revelou Ricardo Venâncio, de 27 anos, advogado.

“Ainda no último ano, realizámos formação cívica aos jovens do concelho do Bombarral, explicando-lhes a importância da participação ativa na sociedade, auxiliámos a associação de estudantes a criar um novo regulamento, partilhámos a nossa experiência académica e profissional com os alunos finalistas do ensino secundário, ensinámos técnicas de comunicação, debatemos o papel da mulher na sociedade, debatemos a possível construção do novo hospital do Oeste, debatemos a construção do canil intermunicipal, e participámos em campanhas solidárias de recolha de vestuário e alimentos a favor dos refugiados na Grécia e para o Banco Alimentar e Cruz Vermelha”, elencou.

Segundo o dirigente, uma das primeiras propostas em 2017 será na área da integração profissional dos jovens no concelho, a apresentar à Câmara.

“Uma JSD mais forte fará com que o Bombarral fique, naturalmente, mais forte, pela lufada de ar fresco no debate político que os jovens desta estrutura podem acrescentar, uma vez que existe no Bombarral um défice claro de participação jovem na vida cívica e política do concelho”, manifestou Ricardo Venâncio.

”Estamos disponíveis desde a primeira hora para participar na vida política ativa do concelho e ajudar o PSD naquilo que acreditamos que devem ser as suas causas. Se o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, participa com regularidade em atividades da JSD, ouve os jovens e permite-lhes a participação direta na vida pública e interna do partido, então devem as diferentes estruturas concelhias do PSD seguir-lhes o exemplo e prestar a devida atenção aos jovens. Se até aqui não nos foi concedida a oportunidade para participarmos a um nível mais sério, acreditamos que neste processo autárquico que agora se inicia o nosso partido terá uma maior sensibilidade para a importância de incluir a JSD no debate político, através da sua inclusão em lugares elegíveis nas listas aos diferentes órgãos autárquicos”, declarou o presidente da JSD bombarralense.

Teresa Morais afirmou que “o presidente do partido sempre deu atenção à Jota e muitas vezes participa nas iniciativas da JSD, porque sabe que há uma força, uma energia, uma garra na JSD que o partido precisa de ter ao seu serviço e ao serviço das suas causas”.

“A Jota é uma força muito importante no partido em todo o lado mas não tenham dúvida nenhuma que a Jota [do distrito] de Leiria é fantástica”, manifestou a vice-presidente do PSD.

No evento, entre cerca de uma centena de militantes, estiveram presentes elementos da JSD de vários concelhos, o presidente da comissão política distrital da JSD, Renato Guardado, e a secretária-geral da Comissão Política Nacional da JSD, Margarida Balseiro Lopes.

