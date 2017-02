Regional Manutenção da Capela da Nossa Senhora dos Aflitos na Nazaré A Capitania do Porto da Nazaré tem vindo a realizar algumas beneficiações no exterior do edifício, destacando-se um conjunto de manutenções corretivas e preventivas realizadas nos últimos dias na capela da Nossa Senhora dos Aflitos, com recurso aos meios materiais e de pessoal próprios. Esta manutenção visa essencialmente proteger a fachada e a porta de entrada da capela, que se encontram diretamente expostas às adversidades do mar na praia da Nazaré. 01-02-2017 | Obras na capela A Capela da Nossa Senhora dos Aflitos é um monumento local da Autoridade Marítima, que se encontra incorporado no edifício da Capitania, e que é credora da maior estima, admiração e respeito da população local, nomeadamente da comunidade piscatória. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

