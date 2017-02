Peniche Lixo nas ruas incomoda moradores Os moradores na zona antiga da cidade de Peniche têm sido fustigados com grandes quantidades de lixo deitadas para a rua, levando a diversas queixas sem que os prevaricadores sejam apanhados. 01-02-2017 | Moradores querem que quem suja seja punido (foto Carlos Tiago) O tema é reincidente mas a população está farte de viver no meio do lixo, apelando à intervenção das entidades competentes, para que façam cumprir as posturas municipais e punam os infratores. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

