Caldas / Cultura, Caldas da Rainha Pais natais de mota, bicicleta e a cavalo O Grupo Motard São Rafael tem vindo a desenvolver anualmente e há cerca de oito anos a campanha de solidariedade "Pais Natais Motard...a distribuir sorrisos" que visa angariar bens de 1.ª necessidade para crianças carenciadas, designadamente produtos de higiene, alimentos não perecíveis, material didático, roupas e brinquedos. 20-12-2016 | Rui Miguel [+] Fotos Grupo Motard São Rafael Todo o material angariado é entregue nos lares de crianças e jovens de Caldas da Rainha e da Nazaré, assim como a famílias carenciadas e no hospital de Caldas da Rainha.

Para além de receber artigos durante todo o ano na sua sede (agora localizada na antiga escola primária de São Clemente, na freguesia de Alvorninha), também esteve no dia 11 de dezembro no centro comercial “La Vie”, onde procedeu à recolha de géneros alimentícios e outros.

No âmbito desta campanha conseguiu angariar cerca de 1200 quilos de roupas e brinquedos usados e cerca de 600 quilos de alimentos não perecíveis, artigos de higiene, material didático e brinquedos novos.

Todos estes artigos foram entregues no dia 17 à tarde, no âmbito do já tradicional cortejo "Pais Natais Motard" ao Lar de Crianças e Jovens da Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha, e no dia 18 à tarde, também em cortejo, ao sítio da Nazaré, no Lar de Crianças e Jovens da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré. No dia 24 será visitado o serviço de pediatria do Hospital de Caldas da Rainha para ser dada uma alegria às crianças que, por razões de saúde, estão privadas de passar o natal em casa.

No passado sábado realizou-se também pela cidade um desfile de pais natais de bicicleta, organizado pelo snack-bar A Praceta, do Bairro Azul, e um desfile equestre.



Rui Miguel

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub