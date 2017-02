Cadaval Cadaval entre os 35 melhores municípios de pequena dimensão O Anuário Financeiro de Municípios Portugueses, edição de novembro de 2016, que tem por base o ano de 2015, classificou o Cadaval como um dos 35 melhores municípios portugueses de pequena dimensão, mais concretamente posicionando-o na 31ª posição da tabela, perante um total de 181 municípios de dimensão abaixo dos 20 mil habitantes. 31-01-2017 | Anuário Financeiro coloca o Cadaval em 31º entre 181 municípios com menos 20 mil habitantes O Cadaval sobe, assim, 22 lugares no mencionado ranking, face ao ano de 2014, onde ocupava a 53ª posição.

O estudo teve por base “dez indicadores que posicionaram os municípios em função de variáveis e rácios financeiros que se entenderam mais apropriados para enquadrar comparativamente a sua gestão financeira”, refere o anuário.

O Cadaval recebe, também, nota positiva na relação entre receita e despesa, posicionando-se no ranking dos 50 municípios portugueses com melhor índice de dívida total, ocupando a 46ª posição de entre os 308 concelhos portugueses. Trata-se, segundo a publicação, de um indicador importante para avaliar a sustentabilidade financeira das autarquias.

O Anuário Financeiro de Municípios Portugueses resulta do “trabalho pioneiro de investigação desenvolvido pelos professores universitários João Carvalho (coordenador), Maria José Fernandes, Pedro Camões e Susana Jorge”, refere a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), responsável pela edição, que conta com a estreita colaboração do Tribunal de Contas, entre outras entidades.

De caráter anual e publicado desde 2003, o trabalho representa, de acordo com a OCC, “um projeto de extrema relevância para a evolução da investigação da contabilidade pública em geral e da contabilidade das autarquias locais em especial”.

