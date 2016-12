Escolhas do Editor, Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha Colégio Rainha D. Leonor lidera ensino secundário no distrito de Leiria O Colégio Rainha D. Leonor, nas Caldas da Rainha, aparece em primeiro lugar no distrito de Leiria no ranking das escolas secundárias, divulgado no passado sábado por vários órgãos de comunicação social. Já no que diz respeito ao nono ano (ensino básico), a liderança no distrito é atribuída ao Colégio Nossa Senhora de Fátima, de Leiria, e no concelho das Caldas da Rainha a disputa é entre a Escola Secundária Raul Proença e o Colégio Rainha D. Leonor. Apesar da diferença ser mínima, a maior parte das listas elaboradas coloca a Raul Proença à frente do Colégio no nono ano. Os restantes estabelecimentos de ensino caldenses ficam a uma distância considerável. 20-12-2016 | Francisco Gomes [+] Fotos Colégio Rainha D. Leonor é a melhor escola no distrito de Leiria do ensino secundário Os dados foram disponibilizados pelo Ministério da Educação na semana passada, com o compromisso de só serem divulgados a partir das zero horas de sábado. Foi nessa altura que as páginas na internet de alguns jornais, televisões e rádios publicaram as listas trabalhadas consoantes os critérios que consideraram pertinentes ressalvar, o que deu origem a rankings com algumas diferenças.

Começando pelo secundário, onde por unanimidade o Colégio Rainha D. Leonor é apontado não só como o primeiro do concelho como inclusive lidera no distrito, o ranking das escolas 2016 elaborado pelo Correio da Manhã abarcou as 623 escolas com trinta ou mais provas realizadas nos exames nacionais (todos os alunos internos, todas as disciplinas, na primeira e segunda fases de exame).

E o resultado colocou a Academia de Música de Santa Cecília, de Lisboa, em primeiro lugar. O Colégio Rainha D. Leonor aparece em 36º lugar nacional e em primeiro no distrito, onde está à frente do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, de Leiria (48º), Escola Secundária de Porto de Mós (49º) e Escola Secundária Raúl Proença (62º). A Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, das Caldas da Rainha aparece em 119º geral.

No ranking do jornal Público, o primeiro lugar distingue o Colégio Nossa Senhora do Rosário, do Porto. Em 40º está o Colégio Rainha D. Leonor, em 57º a Escola Secundária de Raúl Proença (terceira no distrito) e em 202º a Bordalo Pinheiro.

A Rádio Renascença coloca o Colégio Nossa Senhora do Rosário em 1º lugar. Em 34º aparece Colégio Rainha D. Leonor, em 49º a Escola Secundária Raúl Proença e em 183º a Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro.

O Jornal de Notícias tem a Academia de Música de Santa Cecília em 1º, o Colégio Rainha D. Leonor em 39º, a Escola Secundária de Raúl Proença em 66º e a Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro em 139º.

Na listagem Expresso/SIC, a classificação é liderada pelo Colégio Nossa Senhora do Rosário. Em 36º está o Colégio Rainha D. Leonor, em 66º a Escola Secundária Raúl Proença e em 122º a Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro.



Ranking do 9º ano



No ranking do 3º ciclo do ensino básico na análise ao concelho das Caldas da Rainha, no Correio da Manhã, no Jornal de Notícias, no Público, na Rádio Renascença é a Escola Secundária Raul Proença quem aparece à frente do Colégio Rainha D. Leonor, vindo depois a Escola Básica D. João II, a Escola Básica de Santa Catarina, o Colégio Frei Cristóvão, a Escola Básica de Santo Onofre e a Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro em último.

No Expresso/SIC em primeiro no concelho está o Colégio Rainha D. Leonor, que troca de posição com a Escola Secundária Raúl Proença. O resto mantém-se.







Ranking nacional secundário:



Correio da Manhã

1º Academia de Música de Santa Cecília - Lisboa

36º Colégio Rainha D. Leonor - Caldas da Rainha

48º Colégio Dr. Luís Pereira da Costa - Leiria

49º Escola Secundária de Porto de Mós

62º Escola Secundária de Raúl Proença - Caldas da Rainha

92º Escola Básica e Secundária da Batalha

104º Escola Básica e Secundária Fernão do Pó - Bombarral

113º Escola Secundária Domingos Sequeira - Leiria

119º Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro - Caldas da Rainha



Público

1º Colégio Nossa Senhora do Rosário – Porto

40º Colégio Rainha D. Leonor - Caldas da Rainha

44º Escola Secundária de Porto de Mós - Porto de Mós

57º Escola Secundária de Raúl Proença - Caldas da Rainha

58º Colégio Dr. Luís Pereira da Costa – Leiria

62º Escola Básica e Secundária da Batalha - Batalha

78º Escola Básica e Secundária Fernão do Pó - Bombarral

104º Instituto D. João V - Pombal

127º Escola Secundária Domingos Sequeira - Leiria

161º Instituto Educativo do Juncal Porto de Mós

174º Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo - Leiria

202º Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro - Caldas da Rainha



Rádio Renascença

1º Colégio Nossa Senhora do Rosário - Porto

34º Colégio Rainha D. Leonor - Caldas da Rainha

38º Escola Secundária de Porto de Mós

49º Escola Secundária de Raúl Proença - Caldas da Rainha

50º Colégio Dr. Luís Pereira da Costa - Leiria

53º Escola Básica e Secundária da Batalha

68º Escola Básica e Secundária Fernão do Pó - Bombarral

91º Instituto D. João V - Pombal

114º Escola Secundária Domingos Sequeira - Leiria

147º Instituto Educativo do Juncal - Porto de Mós

156º Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo - Leiria

178º Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos

183º Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro - Caldas da Rainha



Jornal de Notícias

1º Academia de Música de Santa Cecília - Lisboa

39º Colégio Rainha D. Leonor - Caldas da Rainha

45º Escola Secundária de Porto de Mós

53º Colégio Dr. Luís Pereira da Costa - Leiria

66º Escola Secundária de Raúl Proença - Caldas da Rainha

85º Escola Básica e Secundária Fernão do Pó - Bombarral

87º Escola Básica e Secundária da Batalha

125º Instituto D. João V - Pombal

127º Escola Secundária Domingos Sequeira - Leiria

139º Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro - Caldas da Rainha



Expresso/SIC

1º Colégio Nossa Senhora do Rosário - Porto

36º Colégio Rainha D. Leonor - Caldas da Rainha

42º Colégio Dr. Luís Pereira da Costa - Leiria

58º Escola Secundária de Porto de Mós

66º Escola Secundária de Raúl Proença - Caldas da Rainha

76º Escola Básica e Secundária da Batalha

100º Escola Básica e Secundária Fernão do Pó - Bombarral

107º Escola Secundária Domingos Sequeira - Leiria

122º Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro - Caldas da Rainha



