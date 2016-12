Desporto, Caldas da Rainha Felipe Guinato triunfa no CEIA O Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA) fechou o calendário de saltos de obstáculos de 2016 com o Concurso de Saltos Internacional de uma estrela (CSI*), e bem que se pode dizer que foi com chave de ouro que a temporada de ”Indoor” foi encerrada. Paralelamente ao programa do CSI* decorreram também provas nacionais de 1,00m e 1,10m. 20-12-2016 | Felipe Guinato e Quidam's Grey Lady (foto Miguel Barbosa) Foi com a prova de 1,00 que se deu início à competição em Alfeizerão, e quem começou a vencer foi Sofia Allen Laranjeira ao montar Fly da Granja, que repetiu a vitória no sábado. A fechar esta categoria foi vencedora Alexandra Bernardino que montou Queeni de Beaufour.

Ainda nas provas nacionais mas a 1,10m, Hugo Cardoso Tavares abriu e fechou as vitórias, montando Lidelio Marine para a vitória no 1º dia e BB da Famaguda no 3º dia. Pelo meio o cavaleiro Hugo Barros Caldeira venceu o 2º dia com a sua égua Hera.

Nas categorias internacionais, na prova de 1,20m houve uma vitória portuguesa a fazer soar o hino nacional no CEIA. James Everitt e Betaline derrotaram a forte concorrência e venceram a prova no 1º e 2º dia, e no 3º dia a vitória ficou reservada a Portugal, representado por Ricardo Gil Santos, que montou Bacardi.

Com as varas colocadas a 1,30m voltou a soar o hino de Portugal, desta vez por obra de Hugo Cardoso Tavares/ Decoltaire T, que venceu a classe no 1º dia. No 2º dia e no pequeno grande prémio, destaque para Francisco Fleming e o seu Dark Boy do Bustelo. No 3º e último dia foi a vez de se ouvir o hino do Brasil em Alfeizerão, mérito da vitória do cavaleiro brasileiro Silvio Teixeira da Silva, que montou Charme de Atie Z para a vitória.

Na prova grande a 1,40m, no 1º dia venceu pelo Brasil a dupla Felipe Guinato Quidam's Grey Lady, naquele que viria a ser um bom ensaio para o grande prémio de domingo. No sábado a vitória assentou muito bem ao cavaleiro português Ricardo Gil Santos, que montou Zucchero.

No Grande Prémio, colocado a 1,45m disputado em duas mãos diferentes ao cronómetro, estiveram à partida 34 conjuntos. Passaram à segunda mão 15 conjuntos, todos com zero. Na segunda mão o mais rápido acabou mesmo por ser o brasileiro Felipe Guinato na sela de Quidam's Grey Lady, que fez novamente soar o hino do Brasil em Alfeizerão. Guinato, que ficou também em 4º lugar com o cavalo Goodtimes van't Lozerhof, acabou por ser o grande triunfador do CSI* de Alfeizerão.

Os restantes lugares de honra foram todos ocupados por portugueses, a começar pelo 2º lugar de António Matos de Almeida, que montou Epicor da Gandarinha, em 3º lugar Luís Sabino Gonçalves na sela de Hermes van de Vrombautshoeve, e a fechar o 5º lugar, Rodrigo Sampaio Peixoto com Ra de Prin.

