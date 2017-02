Óbidos IV assembleia sénior vai juntar mais de 200 pessoas São esperados cerca de 220 seniores, em representação dos doze centros de dia e de convívio da rede municipal “Melhor Idade”, na IV Assembleia Sénior de Óbidos, no próximo dia 2, às 15 horas, no Complexo Escolar do Furadouro. Esta é uma ação incluída nas comemorações do Feriado Municipal 2017. 01-02-2017 | A todos estes seniores vai-lhes ser proporcionada a oportunidade de estar perante o executivo camarário que, ao longo de cerca de duas horas, estará disponível para acolher as opiniões e sugestões, sobretudo na área da terceira idade. Por cada centro de dia e convívio foi eleito um porta-voz que apresentará o trabalho previamente realizado, com o apoio dos animadores responsáveis pela dinamização dos centros.

Pretende-se com esta iniciativa dar um forte contributo para a promoção de uma cidadania ativa nesta faixa etária, através da oportunidade de desenvolver o conhecimento, a compreensão, as capacidades, as atitudes e os valores que ajudem a desempenhar um papel ativo na comunidade, a estarem informados e conscientes dos seus direitos, responsabilidades e deveres e a compreender que se pode ter influência e marcar a diferença na respetiva comunidade em que se inserem.

A primeira Assembleia Sénior realizou-se em 2008, na Casa da Música, em Óbidos, seguindo-se a uma segunda edição em 2010, também no auditório municipal. A última assembleia realizou-se em 2014 e aconteceu na Escola Josefa de Óbidos.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub