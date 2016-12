Regional Inauguração do Museu do Peixe Seco Foi inaugurada no passado sábado a nova secagem do peixe e o Centro Interpretativo do Museu do Peixe Seco – Museu Vivo, na Nazaré. 20-12-2016 | Estendal do peixe-seco do Museu Realçar um dos elementos diferenciadores da cultura nazarena na atração turística, oferecendo, ao mesmo tempo, melhores condições de trabalho e captar novos agentes para que a tradição se perpetue são alguns dos objetivos deste projeto, constituído por três núcleos: Secagem do Peixe, Centro Interpretativo e Tratamento de Peixe, que ficará concluído em 2017, com a inauguração do último núcleo.

“Dá-se mais um passo importante em algo que faz parte da nossa identidade. Queremos preservar a tradição, dar dignidade ao local e a uma atividade secular, dando condições aos que se dedicam a esta atividade”, declarou Walter Chicharro, presidente da Câmara da Nazaré.

Foi apresentado no mesmo dia o livro “Seca do Peixe: uma arte”, uma obra elaborada pelo gabinete de gestão do património e cultura da Câmara Municipal da Nazaré.

