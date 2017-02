Caldas / Política PCP contesta transferência da Divisão de Agricultura das Caldas para Santarém A transferência de toda a atividade da Divisão de Investimento de Agricultura e Pescas (DIAP) das Caldas da Rainha para Santarém mereceu o lamento da Direção da Organização Regional de Leiria do PCP, que considera “extremamente negativo que os produtores dos setores da agricultura e das pescas da zona Oeste deixem de ter esta importante estrutura de apoio”. 31-01-2017 | O Grupo Parlamentar do PCP questiona o Governo sobre “que critérios justificam o encerramento de serviços de proximidade, afastando técnicos experientes na análise de processos, para transferir as suas competências para uma distância superior a trinta quilómetros (que no caso de algumas explorações ascende a cem) relativamente à divisão encerrada”.

“Considera o ministério que a concentração de serviços e o afastamento de técnicos experientes dos processos de análise é a melhor forma de apoiar a produção nacional?”, interrogam os comunistas.

Segundo o PCP, a DIAP localizada nas Caldas da Rainha “era uma estrutura de receção e análise de processos de candidatura. Acompanhava também a execução e tratamento dos processos de pagamento que posteriormente eram enviados ao Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. Estas funções eram desenvolvidas por seis agrónomos”.

“Ao longo de anos foram sendo transferidos serviços para Santarém. Com esta decisão os agricultores do Oeste têm de se deslocar a Santarém para fornecimento de informações ou documentação solicitadas e necessárias ao andamento dos processos. Também fará um aumento de custos para a Direção Regional de Agricultura e Pescas, uma vez que o acompanhamento dos projetos implica visitas para realização das vistorias obrigatórias, que carecem da deslocação dos técnicos que acompanham a candidatura”, aponta o PCP.

Para além disso, acrescenta, “os profissionais afetos às tarefas transferidas foram alvo de um processo de redistribuição de tarefas sem que tenham sido consultados”.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub