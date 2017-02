Caldas / Economia Workshop sobre os pontos na carta de condução O grupo Sentidos Dinâmicos realiza um workshop sobre os pontos na carta de condução, no dia 22 de fevereiro, das 20h às 22h, no quartel dos bombeiros voluntários de Óbidos. 31-01-2017 | O evento terá a participação da advogada Lídia Lourenço e da psicóloga Patrícia Neves.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo tel. 262086311.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub