Desporto Campeonato Distrital de Corta-Mato no Bombarral No dia 5 de fevereiro, pelas 9h30, no Bombarral, vai ter lugar o Corta-Mato da Pera Rocha do Oeste (prova livre) e o Campeonato Distrital de Corta-Mato. 31-01-2017 | A organização está a cargo da secção de atletismo dos Bombeiros Voluntários do Bombarral. A prova realiza-se na zona envolvente ao Centro Escolar do Bombarral, num terreno preparado especialmente para o efeito pela Câmara. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub