Escolhas do Editor, Caldas / Política Via afunilada na circular externa sul será ampliada em 2018 O problema da via encurtada na avenida entre a rotunda junto ao Mini-Preço e a rotunda no cruzamento para o Bairro das Morenas vai finalmente começar a ser resolvido, depois da Câmara ter chegado a acordo com o proprietário do terreno contíguo para sua aquisição, o que permitirá avançar para a ampliação da estrada. 31-01-2017 | Francisco Gomes [+] Fotos O problema da via encurtada vai começar a ser resolvido Atualmente vive-se uma situação algo caricata, já que uma estrada de quatro faixas passa de repente para duas, ainda por cima o afunilamento da via encontra lombas como obstáculos, o que tem provocado sustos a alguns condutores surpreendidos e até acidentes. A autarquia chegou a ter de pagar uma indemnização de 1500 euros a um munícipe que teve um acidente de mota naquela avenida por causa das lombas.

Há quase uma dezena de anos que o problema se arrasta na circular externa sul das Caldas da Rainha e tem merecido diversas intervenções na Câmara, mas eis que a aquisição do terreno, por cerca de 45 mil euros, irá permitir à autarquia desenvolver as diligências para o alargamento da via, o que no entanto só se concretizará em 2018, após o concurso público da empreitada, que poderá ser lançado este ano.



Moradores junto ao Lidl queriam estacionamento privativo



A administração do condomínio do nº2 da Rua Bernardino António Carvalho Pargana, junto ao Lidl, solicitou que a artéria junto ao prédio fosse considerada estacionamento privativo para os residentes.

A autarquia fez notar que o arruamento é público, com estacionamento não condicionado, e que na cidade apenas algumas ruas do Bairro Lisbonense têm estacionamento reservado a residentes, em horário restrito, devido aos condicionalismos da zona, sendo que as restantes são de estacionamento livre,

Para a Câmara, a Rua Bernardino António Carvalho Pargana, pese embora a existência do Lidl, o qual dispõe de estacionamento próprio para clientes, não tem falta de estacionamento na proximidade do referido prédio, pelo que deliberou não dar provimento ao pedido apresentado pela administração do condomínio.



Terreno para centro de acolhimento de cães



A Câmara aceitou ceder uma parcela de terreno à CRAPAA – Caldas da Rainha Associação Protetora dos Animais Abandonados, na Rua da Matel n.º 10, na União de Freguesias de Caldas da Rainha - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório.

Tem uma área de 4.093 metros quadrados e destina-se à construção de um edifício destinado a centro de acolhimento de cães.

As obras deverão ser iniciadas no prazo máximo de dois anos e concluídas no prazo de cinco.

Um munícipe solicitou autorização para utilizar os terrenos situados no Casal dos Texugos, na União de freguesias de Caldas da Rainha Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, com a área aproximadamente de 1.500 metros quadrados, para fins agrícolas.

Virgílio Ferreira poderá usar os terrenos até que o Município venha a manifestar interesse na sua utilização. Ali poderão existir culturas temporárias. Não é permitido qualquer construção, nem proceder ao corte de árvores.

A Associação Desportiva e Recreativa Zambujalense solicitou a anulação da cedência das instalações da Escola Básica do Zambujal, na freguesia de Alvorninha, decidida em 2009. Foi entregue à Junta de Freguesia de Alvorninha a responsabilidade na realização de pequenas reparações.

A Junta de Freguesia de Carvalhal Benfeito solicitou autorização para requalificar o recinto da Escola Básica das Antas, tendo em vista a construção de um parque de lazer público. A Câmara aprovou.



Pedal de contentor do lixo provoca danos



Uma munícipe pediu o ressarcimento do valor de 28,52 euros, referente a danos corporais provocados pelo pedal de um contentor do lixo, tendo a Câmara autorizado o pagamento da verba, referente a despesas médicas.

Aquando da realização de serviços de jardinagem pela autarquia na Rua António de Sousa Júnior, soltou-se uma pequena pedra que atingiu uma viatura que se encontrava estacionada naquela artéria. A Câmara, a título de indemnização, aprovou o pagamento de 82,55 euros.

Um advogado solicitou a colocação de quatro pinos em frente ao seu escritório na Rua 1º de dezembro, queixando de estacionamento abusivo em cima do passeio a encobrir o acesso à porta. Contudo, a Câmara indeferiu a sua pretensão.

Devido ao descontentamento manifestado por alguns comerciantes com o fumo proveniente da venda de castanhas ao cimo da Rua Dr. Miguel Bombarda, na confluência com a Rua Heróis da Grande Guerra, o vendedor ali existente teve de encontrar uma solução técnica para reduzir substancialmente a presença de fumos nas zonas circundantes.



Definidos critérios de subsídios



A Câmara definiu os critérios para atribuição dos subsídios gerais às associações do concelho em 2017, estabelecendo que os subsídios gerais sejam de quantitativo igual ao do ano anterior para todas as associações.

Definiu como montante mínimo a comparticipar às associações o valor de 500 euros para apoio às atividades relativas ao ano de 2016. As associações que promovem desporto federado e as instituições particulares de solidariedade social, que na sequência do crescimento e desenvolvimento da sua atividade e respetivo aumento de custos, considerem ter direito a rever o subsídio a atribuir, poderão efetuar uma exposição, devidamente fundamentada, nesse sentido, que será presente à Câmara Municipal para apreciação.

Relativamente aos critérios a aplicar a subsídios para associações referentes a obras ou equipamentos, a Câmara deliberou comparticipar em 25% equipamentos ou viaturas, obras de caráter desportivo, à exceção de relvados sintéticos do valor indicado na documentação apresentada ou 15% da avaliação efetuada pelos serviços técnicos da Câmara Municipal.

Obras nas sedes de associações, capelas e igrejas (reparação, alteração, construção nova ou ampliação) também serão comparticipadas em 25% até ao limite máximo de vinte mil euros, do valor indicado na documentação apresentada ou 15% da avaliação efetuada pelos serviços técnicos da Câmara Municipal.

A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Coto solicitou uma comparticipação financeira destinada a apoiar nas despesas com a aquisição de um órgão eletrónico, com o sistema automático do sino e com a pintura do interior da Igreja Paroquial do Coto. A Câmara atribuiu 1.530 euros.



Geminação com localidade brasileira



O vice-presidente da Câmara, Hugo Oliveira, deu conhecimento que foi manifestado pela Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz – Brasil, o interesse em iniciar uma parceria com Caldas da Rainha, atendendo aos laços entre os dois municípios famosos pelas propriedades das suas águas termais.

A autarquia aprovou a deslocação do vice-presidente a Santo Amaro da Imperatriz, de 23 de janeiro a 3 de fevereiro, afim de poderem ser iniciadas as conversações tendentes à concretização de uma geminação entre as localidades.

A Câmara foi informada que foi criada uma petição a favor da abertura da Base Aérea nº 5 de Monte Real à aviação civil, tendo deliberado subscrever a mesma.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub