Desporto Fim de semana de ensino em Alfeizerão O Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA) recebeu no passado fim de semana, em simultâneo, o campeonato regional de ensino do centro e um concurso dressage nacional (CDN). 31-01-2017 | Paulo Caetano, Sofia Canelas Pinto e Miguel Ralão Duarte O regional de ensino do Centro teve lugar apenas no sábado, e o CDN decorreu ao longo de sábado e domingo.

Foram dois dias de ensino de muito bom nível, apesar do início de época, sempre com muito público nas bancadas, e com as instalações do CEIA a corresponderem em grande nível.

No que diz respeito a resultados, no campeonato regional de ensino do centro, Iris Costa montando Safado venceu a preliminar 1 (63.39%), na prova elementar 1 Pedro Jorge dos Santos/ Hebraico (56.76%) venceram, e na prova média 1 Francisco Jorge/Rolo foram os vencedores (58.38%).

No que ao CDN diz respeito, nas provas preliminares Mafalda Galiza Mendes venceu nos dois dias ao montar Isco (70.88%) e (68.33%), respetivamente.

Na prova elementar a vitória de sábado foi para Ana Filipa Carneiro/Horizonte (67.08%) e no domingo Iris Costa e Safado venceram (68.06%).

João Castelão montou Girão das Salgadas para vitória no sábado (66.06%) e voltou a vencer no domingo (64.39%), arrecadando assim a vitória nos dois dias da categoria média.

Na categoria FEI Juniors Team e FEI Juniors Individual, Yoann Pinto na sela de Sergio Rossi, venceu no sábado (66.49%) e voltou a vencer no domingo (64.82%).

Manuel Vinagre venceu a prova de FEI Young Riders Team ao montar Almansor no sábado (65.88%), e no domingo a vitória foi para Luis Valença Rodrigues Cardoso e Xeque Mate (66.89%).

Na prova de cavalos 7 anos FEI, Maria Pais do Amaral na sela de Gronskovlunds Rommeo, triunfou no sábado (71.42 %) e no domingo (73.48%).

Na categoria complementar João Castelão com Gavião das Salgadas venceu no sábado (63.74%) e no domingo voltou a vencer (65.77%).

Maria Caetano Couceiro venceu a prova de sábado de St Georges, montando Fenix de Tineo (67.24%), em 2.º ficou Daniel Pinto ao montar Esquadra (66.36%.) No dia seguinte os conjuntos trocaram de posição, com Daniel Pinto e Esquadra a alcançarem o 1.º lugar (68.16%), seguido de Maria Caetano Couceiro (67.85%). Já Rodrigo Torres, com Fogoso, ficou em 3.º nos dois dias (64.96% e 66.54%).

Em Intermediária A Maria Caetano Couceiro voltou a brilhar, sendo a vencedora nos dois dias com Biso das Lezirias. As avaliações foram de 66.62% e 66.16%, respetivamente.

Na sela de Bariloche, Vasco Mira Godinho entrou nos dois dias de competição no Grande Prémio, vencendo no sábado (65.27%) e no domingo (68.40%), acabando por ser o grande destaque do fim de semana no CEIA.

Miguel Ralão Duarte com Distúrbio ficou em 2.º no sábado (64.33%) e em 3.º no domingo (66.03%). Já Paulo Caetano, montando Xiripiti, ficou em 3.º no 1.º dia (64.33%), subindo depois para o 2.º posto no domingo (66.83%).

No elenco técnico estiveram Sofia Canelas Pinto na qualidade de presidente do júri. Camilo Borges, André Santos e Tiago Albergaria Duarte completaram a equipa que julgou as provas no CEIA. Armindo Caixinha foi o comissário.

A competição está de volta ao CEIA nos dias 3,4 e 5 de fevereiro, para mais um concurso nacional de saltos A/C.

