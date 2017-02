Caldas / Cultura Dança oriental ajuda animais Um espetáculo de dança oriental terá lugar no dia 4 de fevereiro, pelas 21h, no Centro da Juventude das Caldas da Rainha, numa organização de Vanessa Azevedo e a participação especial da cantora Vanessa Alexandra. 31-01-2017 | A iniciativa serve para ajudar a Rede Leonardo, dedicada aos animais, pelo que para pagar entrada o público deve levar alimentos, produtos de higiene, acessórios para cães e gatos ou fazer um donativo monetário.

