Ocorrências Capitania de Peniche divulga alerta de ondulação forte A Capitania de Peniche divulgou um comunicado em que alerta para um agravamento, significativo das condições meteorológicas no mar e na orla costeira a partir desta quarta-feira, 1 de fevereiro, com especial incidência no dia seguinte. 01-02-2017 | Face a esta previsão, e com o objetivo de prevenir acidentes na orla marítima, a Capitania de Peniche recomenda a adoção de medidas que visem uma maior prevenção por todos aqueles que se encontram e acedam à zona da linha de água, no âmbito dos eventos desportivos que se encontram agendados, e aos proprietários de infraestruturas como sejam bares, restaurantes, esplanadas ou outras estruturas, que se encontrem junto à orla costeira ou perto da linha de água. Esta instabilidade far-se-á notar pela ocorrência de ondulação forte.

Recomenda-se o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações, nos portos e nas marinas, bem como que se evitem comportamentos de risco, como sejam passeios junto à linha de água e nos molhes da entrada do porto de Peniche.

