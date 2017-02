Caldas / Cultura Luiz Caracol no Dia dos Namorados Luiz Caracol atua a 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, pelas 22h, no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha. 31-01-2017 | Cantor atua no CCC Nasceu em Elvas a 9 de janeiro de 1976, filho de pais recém-chegados de África, razão pela qual foi criado desde cedo num ambiente de mistura cultural entre a portugalidade e a lusofonia mestiça, o que acabou por ter uma forte influência em si e na sua música.

Depois de ter passado alguns anos a tocar em clubes por todo o país, em 2005 cria o seu primeiro projeto de música original “Luiz e a Lata”, com o qual grava dois álbuns.

Já em 2009 aceita o convite da cantora Sara Tavares para integrar a banda da mesma como convidado na sua digressão internacional, com quem partilha o palco em muitos festivais e salas de concertos.

Em 2011 é convidado para participar no documentário MPB (Música Portuguesa Brasileira), sobre a música lusófona, e em maio de 2013 estreia o seu primeiro álbum a solo, intitulado "Devagar".

Desde então tem apresentado o seu álbum em vários países.

O seu segundo álbum de originais, "Metade e Meia", sai a 10 de março deste ano.

Os bilhetes custam dez euros.

