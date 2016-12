Peniche Cruz Vermelha entrega 150 cabazes de natal Decorreu no passado dia 15, em Peniche, a entrega do cabaz de natal pela delegação da Cruz Vermelha, a todas as famílias que, durante o ano são apoiadas através do projeto “Mão Solidária”. 20-12-2016 | Cabazes com bens alimentares (foto Carlos Tiago) Foram distribuídos 150 cabazes com bens alimentares a essas famílias, proporcionando-lhes um natal mais alegre e mais solidário.

