Óbidos Noite de fados na Capeleira A Arcacen - Associação Recreativa e Cultural Amigos da Capeleira e Navalha vai realizar uma noite de fados, no próximo dia 18, com início às 22h00. 01-02-2017 | O espetáculo terá lugar no salão da Arcacen, na localidade da Capeleira. A noite conta com os fadistas Ana Magalhães, Fernando Branco e Gonçalves de Sousa, acompanhados ao som da guitarra portuguesa por Manuel da Gama Lourenço e na viola de fado por Dinis Lavos. A apresentação está a cargo de Zé Machado.

Para acompanhar o serão, a organização preparou uma ementa com caldo verde, chouriço assado, filhós e café d’avó.

Reserva de mesas pelo telefone 262281984.

