Ocorrências Detetada fuga à venda em lota Militares do Destacamento de Controlo Costeiro de Lisboa da GNR apreenderam no dia 25 de janeiro, em Peniche, 2427 quilos de espadarte, que após desembarque não foram entregues na lota para serem sujeito ao sistema de leilão obrigatório. 01-02-2017 | Francisco Gomes A operação foi desencadeada no âmbito de ações de fiscalização direcionadas para o controlo do regime de primeira venda de pescado fresco.

O pescado tinha um valor presumível de cerca de 24 270 euros. O espadarte foi sujeito a regime de primeira venda e foi identificado o infrator.

