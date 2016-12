Desporto, Caldas da Rainha Futsal – Casal Velho eliminado da Taça de Portugal A equipa sénior deslocou-se no passado fim de semana a Lisboa, para defrontar a equipa da Portela, a contar para 3ª eliminatória da Taça de Portugal. 20-12-2016 | Os visitantes, ao contrário do que tem acontecido, entraram na partida um pouco adormecidos, deixando o controlo do jogo para a equipa da casa. No final da primeira parte o Casal Velho perdia por 1-0.

Na segunda parte a equipa veio mais unida e focada na partida, e conseguiu controlar. Contudo, após a expulsão de um jogador do Casal Velho a equipa da Portela chegou ao 2-0, que rapidamente teve resposta do Casal Velho com um golo de Marinho.

O Portela viria a chegar ao terceiro golo novamente a jogar contra menos um dos casalenses. A 40 segundos do fim os visitantes perdiam por 3-1, mas um remate certeiro de Sobreiro viria a reduzir a desvantagem. O Casal Velho perdeu e foi eliminado da Taça de Portugal.

A equipa Casal Velho B em sub-23 recebeu e venceu o Sporting da Estrada por 6-0. A equipa liderada por Élsio Fonseca, que já garantiu o apuramento à fase seguinte, ficou assim a uma vitória de terminar esta série em primeiro lugar.

A equipa Iniciados A alcançou a 9ª vitória em outros tantos jogos, garantindo desde já o apuramento à fase seguinte e o primeiro lugar nesta série D.

