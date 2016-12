Desporto, Caldas da Rainha Nadadora dos Pimpões com dois títulos e um terceiro lugar Organizados pela Federação Portuguesa de Natação, decorreu entre 9 e 11 de dezembro, no Complexo de Piscinas Olímpicas da Penteada, no Funchal, a edição de 2016 do Campeonato Nacional de Juniores e Seniores de Piscina Curta. 20-12-2016 | O trio participante Participaram nesta prova 350 nadadores (185 masculinos e 165 femininos) em representação de 69 Clubes.

A equipa dos Pimpões/Cimai, esteve representada pelos seguintes nadadores:

Inês Henriques, João Miguel Santana e Sebastião Gomes.

Os nadadores dos Pimpões/Cimai obtiveram as seguintes classificações: Inês Henriques - 1º 400L; 1º 200M; 3º 1500L; 4º 100M; 8º 200L; João Miguel Santana - 7º 100E; 7º 100B; 13º 200B; Sebastião Gomes - 9º 200L; 11º 1500L; 12º 50L; 20º 400L.

