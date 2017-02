Desporto

Casal Velho – Futsal

SA equipa sénior do Casal Velho deslocou-se no passado sábado ao Pego (Abrantes) para disputar com Os Patos a 15ª Jornada do campeonato. Os casalenses, a precisarem de ganhar, entraram adormecidos tendo feito uma primeira parte menos conseguida, permitindo que a equipa dos Patos marcassem dois golos. As equipas foram para o balneário com 2-2 no placard, com dois grandes golos de Tiago Costa.

31-01-2017 |

Na segunda parte, o Casal Velho mostrou o bom futsal que nos habituou esta época. Luís Pedro assinou um hattrick.

Este resultado soube ainda melhor aos casalenses pois o Olho Marinho escorregou em Castelo Branco, frente ao Bairro Boa Esperança, o que faz com que a equipa de Artur Morais aumente para nove a vantagem sobre o 3º classificado (com menos um jogo), o que significa que a três jornadas do fim só precisa de fazer quatro pontos para garantir o primeiro lugar.

Caso exista nova surpresa no jogo em falta do Olho Marinho, pode mesmo significar que a vitória sobre a Mendiga dia 11 será suficiente para atingir tal feito. Está assim cada vez mais perto o sonho de alcançar a fase de subida.



Sub-23



A equipa B do Casal Velho recebeu os Barreiros, em jogo a contar para a 1ª eliminatória da Taça Distrital. Sendo esta equipa da Divisão de Honra, previa-se que fosse um jogo de elevada dificuldade para a formação do Casal Velho. No entanto, os jogadores de Élsio Fonseca provaram o porquê de terem vencido a sua série na 1ª Distrital, e levaram de vencida o jogo, que terminou com 7-3 para os casalenses. Os golos foram apontados por Pauleta (2), Diogo Fialho, Sousa, Rui Pedro, Beninho e Paulo Borralho.

Para a semana começa a segunda fase.



Iniciados



A equipa Iniciados A jogou este domingo a última jornada da primeira fase e somou mais uma vitória na sua série. A equipa de Sineta alcançou assim o pleno de vitórias, concedendo apenas dez golos em doze jogos. São excelentes resultados para uma equipa que no ano passado foi campeã de Infantis.



Vídeo