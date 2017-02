Caldas / Sociedade Projeto de caldense vai ajudar famílias das crianças internadas no Hospital Santa Maria Será instalado este ano o primeiro “Espaço Familiar Ronald McDonald” em Portugal, que ficará localizado no Hospital de Santa Maria – Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN). 31-01-2017 | Marlene Sousa Planta do Espaço Familiar Ronald McDonald localizado no Hospital de Santa Maria O gestor caldense João de Sá Nogueira, diretor executivo da Fundação Infantil Ronald McDonald, conseguiu concretizar mais um projeto no âmbito da atividade da Fundação. Será um “espaço de descanso e descontração em ambiente familiar”, mas inserido em seio hospitalar, permitindo às famílias das crianças internadas acompanharem os seus filhos em tratamento de forma um pouco mais “familiar” e fisicamente mais próxima, “onde poderão utilizar a cozinha e a lavandaria, desfrutar de um banho reparador, dentro do próprio hospital, ou ter um lugar confortável nas suas salas para terem um momento de repouso”.

Segundo o caldense, será uma zona que poderá ser usada por todas as pessoas que necessitam, nomeadamente as que residem fora da capital e que ali precisam de se deslocar diariamente ou permanecer enquanto os seus filhos estão internados.

Com funcionamento semelhante às Casas Ronald McDonald existentes em Portugal, o Espaço Ronald McDonald, embora sem quartos, dispõe de salas e equipamentos destinados a proporcionar às famílias um “pequeno oásis de calma”, que lhes permite reduzir o stress e o cansaço e possibilita um maior foco na saúde e na recuperação das suas crianças”, referiu João Sá Nogueira.

O Espaço Familiar Ronald McDonald terá uma área de 183m2, localizada no piso 1 do Hospital de Santa Maria, junto dos vários serviços do Departamento de Pediatria. Integrará uma pequena cozinha e uma sala de refeições, uma sala de estar, uma sala de brincadeiras e uma sala de repouso, para além de instalações sanitárias, com chuveiros, e uma zona de lavandaria.

Para a concretização deste projeto a Fundação Infantil Ronald McDonald formalizou em dezembro de 2016 um protocolo com a administração do CHLN.

Estão a ser finalizados os projetos de arquitetura e de instalações. Depois dos concursos e adjudicações das várias empreitadas, prevê-se a sua conclusão para meados do corrente ano.

Com a inauguração das Casas Ronald McDonald de Lisboa e do Porto, respetivamente em 2008 e 2013, a Fundação Infantil Ronald McDonald até o final de 2016 apoiou gratuitamente cerca de 1.500 famílias com crianças em tratamento nos Hospitais de D. Estefânia, Santa Marta, Capuchos e Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, e no Hospital de S. João e no IPO do Porto, das quais 71 famílias são originárias de Caldas da Rainha e concelhos vizinhos.

Com este novo projeto irá alargar o apoio às crianças do Hospital de Santa Maria e suas famílias, cobrindo, assim, a grande maioria dos serviços hospitalares pediátricos de referência em Portugal. “Será uma nova forma de aproximar as famílias quando os seus membros mais jovens necessitam de tratamento pediátrico hospitalar longe das suas casas”, sublinhou o caldense.

