Peniche Problemas no abastecimento de água no hospital de Peniche Uma rotura na rede interna do hospital de Peniche causou problemas no abastecimento de água no segundo e terceiro pisos da unidade de saúde, onde se encontram os serviços de medicina física e reabilitação, entre a noite de 23 janeiro e a tarde de dia 24, quando o problema foi resolvido. 01-02-2017 | Um utente contou que para responder à falta de pressão da rede houve recurso a garrafões de água, o que permitiu manter os serviços em funcionamento, uma versão não confirmada pelo hospital, que apenas garante que “não houve interrupção no abastecimento de água”. O rés do chão, onde estão as urgências e as consultas, não foi afetado.

Fonte hospitalar garantiu que “foram prestados os cuidados de saúde adequados aos doentes” enquanto a anomalia persistiu.

A autarquia de Peniche ajudou os serviços técnicos do hospital na resolução do problema. “Tratou-se de uma rotura considerável”, revelou António José Correia, presidente da câmara e responsável pelos serviços municipalizados.

