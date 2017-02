Óbidos Festa de Nossa Senhora da Graça A festa em honra de Nossa Senhora da Graça realiza-se nos dias 1 e 2 de fevereiro, numa organização da Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa, e da Paróquia de São Pedro e Santa Maria. 01-02-2017 | No dia 1, pelas 20h30, tem lugar procissão, acompanhada pela banda da Sociedade Musical e Recreativa Obidense. A saída é do oratório de Nossa Senhora da Graça. Pelas 21h30 será acesa fogueira para assar chouriço e febras na Praça de Santa Maria. Às 22h a animação é assegurada por Nuno F. e Gina.

No dia 2, pelas 20h, realiza-se missa na Igreja de Santa Maria, com bênção da luz e dos bebés.

