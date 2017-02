Bombarral Convívio de amigos caravanistas e autocaravanistas Decorreu no Sobral do Parelhão, no Bombarral, entre 27 e 29 de janeiro, o 2º Convívio de Amigos Caravanistas e Autocaravanistas, numa organização da Sociedade Recreativa Bombarralense. 31-01-2017 | Porco no espeto foi uma das iguarias gastronómicas O evento reuniu mais de 50 caravanas, tendo os participantes disfrutado de atividades culturais, convívios musicais, para além da gastronomia.

José Manuel Vieira, presidente da Câmara do Bombarral, esteve presente na iniciativa e destacou a existência de uma área de serviço de apoio a caravanas junto ao pavilhão municipal.

