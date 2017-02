Caldas / Política Concurso público para concessionar Pavilhões do Parque O Estado deverá lançar ainda no primeiro trimestre deste ano o concurso público para concessão dos Pavilhões do Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, no âmbito do programa Revive, lançado pelo Governo para recuperar e valorizar património histórico através do turismo. 31-01-2017 | Estado pode lançar concurso no primeiro trimestre deste ano A sua concessão ficará a cargo de um grupo privado, que ficará responsável pela exploração como unidade hoteleira.

Projetados nos finais do século XIX para serem o novo hospital D. Carlos I por Rodrigo Berquó, que queria fazer das Caldas da Rainha uma verdadeira estância termal europeia, contudo, os “pavilhões do parque” não chegaram a cumprir essa função. Durante mais de 100 anos serviram para albergar, entre outros, um quartel militar, escolas e uma biblioteca. Atualmente estão desativados e em ruína.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub